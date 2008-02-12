Путін підписався під відмовою від українських РЛС
Двостороння угода денонсована
Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН підписав федеральний закон «Про денонсацію Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору», які розташовані в Севастополі й Мукачевому.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
Федеральний закон прийнято Державною думою 25 січня 2008 року й схвалено Радою Федерації 30 січня 2008 року.
Як повідомляв УНІАН, 25 січня глава Комітету у справах СНД Олексій ОСТРОВСЬКИЙ, виступаючи на пленарному засіданні палати, зазначив, що виконання цієї угоди зіграло значну роль у забезпеченні стратегічної стабільності й ракетно-ядерного паритету в світі. Проте технічні ресурси об`єктів систем попередження, розташованих на території України (вузли Мукачеве й Севастополь), за даними комітету, вичерпалися ще в 2005 році, й їхній подальший внесок у вирішення поставлених завдань є мінімальним.
Депутат також зазначив, що ситуація з вузлами Мукачеве й Севастополь посилюється практичним самоусуненням української сторони від виконання своїх зобов`язань із підтримки їх постійної готовності. Ці обставини змусили російську сторону до пошуку альтернативних рішень, найадекватнішим із яких представляється відмова від подальшого використання Росією вузлів Мукачеве й Севастополь і, відповідно, денонсування міжурядової угоди.
У комітеті пояснюють, що рішення про денонсування не суперечить законодавству Росії: положення договору передбачає початок такої процедури будь-якою стороною з повідомленням за 12 місяців. Таким чином, угода перестане діяти відповідно до вказаного терміну. «Вихід Росії з цієї угоди зовсім не означає згортання військово-технічної співпраці Росії з Україною, - наголосив голова комітету. - Свідоцтвом тому є угода між двома країнами про продовження терміну експлуатації одного з ракетних комплексів, що перебуває в Росії на бойовому чергуванні, головний розробник якого нині базується на території України».
Довідка УНІАН. Українські РЛС СПРН у Севастополі й Мукачевому є власністю України й дозволяють засікати пуски ракет на відстані до 1,5 тис. км. Відповідно до російсько-української угоди, інформація з цих РЛС, що ведуть спостереження за космічним простором над Центральною й Південною Європою, а також Середземномор`ям, надходить на центральний командний пункт Супутникової системи протиракетного спостереження (Солнєчногорськ) Космічних військ РФ. Україна одержувала від Російської Федерації компенсацію за ці станції в розмірі 0,84 млн. дол., а витрати на утримання й експлуатацію двох вузлів, становлять 4,4 млн. дол. на рік. Внаслідок цього, виплати російської сторони покривали тільки 19% від потреби.
У лютому 2005 р. Міністерство оборони України зажадало від Росії збільшити оплату, але Москва відмовилася, нагадавши, що угода 1992 р. укладалася на 15 років. Розпорядженням Кабінету міністрів №388Р вузли СПРН передано з підпорядкування Міністерства оборони в сферу управління НКАУ.