Яценюк дав свідчення у справі Луценка

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні дав свідчення у кримінальній справі, порушеній прокуратурою міста Києва стосовно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА після інциденту, що трапився між главою МВС та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, А.ЯЦЕНЮК отримав від прокуратури офіційне запрошення дати свідчення у цій справі у якості свідка за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення засідання РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

25 січня було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.