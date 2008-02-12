Янукович дав команду блокувати ВР далі

Депутати від фракції Партії регіонів знову блокують трибуну і президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент незрозуміло, з чим пов’язані такі дії депутатів, оскільки раніше була досягнута домовленість про розблокування роботи ВР.

В інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО висловив думку, що такі дії депутатів пов’язані з тим, що з сесійної зали були винесені державні прапори, які зранку фракція ПР розмістила в сесійній залі.

В той же час під час перерви лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ проводив консультації з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. При цьому В.ЯНУКОВИЧ відмовився повідомити журналістам причину проведення цих консультацій.

В той же час він підтвердив, що фракція ПР і під час вечірнього пленарного засідання планує блокувати роботу ВР.