Янукович дав команду блокувати ВР далі
Плани були працювати
|Іван КИРИЛЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент незрозуміло, з чим пов’язані такі дії депутатів, оскільки раніше була досягнута домовленість про розблокування роботи ВР.
В інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО висловив думку, що такі дії депутатів пов’язані з тим, що з сесійної зали були винесені державні прапори, які зранку фракція ПР розмістила в сесійній залі.
В той же час під час перерви лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ проводив консультації з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. При цьому В.ЯНУКОВИЧ відмовився повідомити журналістам причину проведення цих консультацій.
В той же час він підтвердив, що фракція ПР і під час вечірнього пленарного засідання планує блокувати роботу ВР.