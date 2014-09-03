Активність бойовиків у зоні АТО знижується - РНБО
17:41, 03 вересня 2014Політика
0 0
У зоні проведення антитерористичної операції спостерігається зменшення бойвої активності з боку терористів із застосуванням важкої зброї.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожРосіяни сконцентрували живу силу і озброєння в обласних центрах Донбасу (карта АТО)"Ситуація в зоні АТО на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Спостерігається зменшення бойової активності, зокрема із застосуванням артилерії та іншої важкої зброї", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter