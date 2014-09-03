Активність бойовиків у зоні АТО знижується - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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