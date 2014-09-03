У Полтаві створили батальйон "Лтава" та відкрили навчальний центр батальйону "Азов"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на презентації батальйону повідомив голова об'єднання "Полтавський автомайдан" Андрій Баранов.

Він зазначив, що батальйон "Лтава" буде сформовано на базі Міністерства оборони.

Бойовий підрозділ матиме власну базу для підготовки, де досвідчені фахівці навчатимуть бійців навичкам ведення боїв у міських і польових умовах.

Основними завданнями створеного формування є: організація належної охорони та оборони об'єктів підвищеної техногенної небезпеки в Полтавській області, а також тих об'єктів, які можуть стати ціллю терористичних атак, - мостів, автодоріг і залізничних вузлів; захист цивільного населення від протиправних посягань, виявлення й перешкоджання проявам сепаратизму, екстремізму й тероризму; виконання завдань у зоні АТО, які будуть поставлені керівництвом нашої держави", - повідомлялося на презентації.

Читайте такожУ Полтаві після пікету склав повноваження військком, звинувачений у закликах до сепаратизмуТакож у Полтаві сьогодні відкрили навчально-мобілізаційний центр «Полтава» батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов».

Центр відкрився на території колишнього заводу газорозрядних ламп. В урочистій церемонії взяли участь голова Полтавської ОДА Віктор Бугайчук і його заступник Роман Чабановський.

Ветеран повітряно-десантних військ Віктор Маренич зазначив, що на вихованців навчального центру покладають великі надії, а також підкреслив, що кадрові військові області готові надавати підтримку в навчанні й вихованні бійців.

Як повідомив начальник навчально-мобілізаційного центру батальйону «Азов», лідер «Правого сектора. Полтава» Іван Балацький, крім фізичних і військово-тактичних дисциплін, у центрі буде приділено увагу ідеологічному вихованню майбутніх воїнів.

Читайте такожДо зони АТО вирушили 70 бійців батальйону "Київщина"«Після проходження навчання в нашому центрі, всі бійці отримають посвідчення співробітників міліції й відправляться в зону АТО. Ці люди будуть основним кістяком нової української міліції, яку ми побудуємо. Серед бійців, які вже проходять підготовку в центрі, є працівники правоохоронних органів, які не змогли працювати в тій міліції, яка є зараз», - сказав Балацький.

Він зазначив, що центр фінансується з двох джерел: кошти спонсорів і кошти, зібрані волонтерськими об'єднаннями Полтавської області.

Центр «Полтава» підпорядковується батальйону «Азов», який у свою чергу підпорядкований МВС України.