На Харківщині сформують ще один батальйон територіальної оборони

У Харківській області сформують ще один батальйон територіальної оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови - керівника апарату Харківської облдержадміністрації Василя Хому, обладміністрація направила лист до Міністерства оборони України з проханням дозволити сформувати ще один батальйон в Харківській області.

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За його словами, новий батальйон буде виконувати на Харківщині ті ж завдання, які ставилися перед 22-м Харківським батальйоном територіальної оборони.

Хома також зазначив, що керівництво Харківської області направило кілька листів до Генерального штабу з проханням повернути 22-й батальйон територіальної оборони, який у травні був направлений на блокпости в Луганську область, в Харківську область для охорони державного кордону, посилення охорони особливо важливих об'єктів і захисту від розвідувальних груп.

«Однак з Генштабу нам відповіли, що цей батальйон необхідний для виконання поставлених перед ними завдань у Луганській області», - зазначив заступник голови облдержадміністрації.

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Довідка УНІАН. Батальйони територіальної оборони почали створювати у всіх областях України з кінця березня - початку квітня за розпорядженням Генерального штабу. Чисельність підрозділів - кілька сотень людей. Їх набирають через військкомати з числа військовозобов'язаних, в першу чергу - добровольців, потім закликають відсутніх фахівців. Свою службу батальйони координують з місцевими облдержадміністраціями. Озброєння - звичайне для піхотної частини.

22-й Харківський батальйон територіальної оборони - окремий батальйон, створений в Харківській області за сприяння Міністерства внутрішніх справ в Харківській області та знаходиться в оперативному підпорядкуванні Міністерства оборони України.