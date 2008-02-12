Яценюк вмовляє депутатів працювати

Засідання мало б вже тривати

Поновилися консультації між лідерами фракцій та головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ щодо розблокування роботи парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Він підтвердив намір депутатів від його політичної сили продовжувати блокування роботи ВР. Як повідомляв УНІАН, о 16.00 мало розпочатися вечірнє пленарне засідання парламенту.

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