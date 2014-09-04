Медведєв розповів, коли Росія відновить співпрацю із Україною у газовій сфері

Політик зауважив, що Росія може відновити співпрацю із Україною в газовій сфері як з державою-боржником, але за дотримання двох умов, передає ТСН.

По-перше, Україна має погасити існуючу заборгованість, яка досягнула астрономічної цифри.

Читайте такожЦіна газу за словацьким маршрутом нижча $385 - глава «Нафтогазу»

По-друге, для України навіть при використанні сезонних цін середня ціна за газ буде складати $ 385 за 1 тисячу кубічних метрів.

За словами Медведєва, якщо Україні не потрібні знижки, то росіяни і надалі готові продавати українцям газ за ціною у $ 485 за 1 тисячу кубічних метрів.

Премʼєр-міністр РФ переконує, що така ціна росіян цілком влаштовує.