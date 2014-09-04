На стіні одного з будинків Петербурга з'явився заклик "Прости нам, Україно"

Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, українські хакери зламали величезний світодіодний екран у центрі культурної столиці РФ та запустили на ньому антивоєнну агітацію.

Хакери звинуватили Путіна і Порошенка у розпалюванні ворожнечі між Росією та Україною.

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Ролик про події в Україні транслювали майже десять хвилин – потім трансляція перервалась і на екрані знову з'явилась звична реклама. Закінчився ролик закликом зупинити війну.