Балога підозрює, що БЮТ шантажує опозицію

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА застерігає коаліцію від висунення зустрічних умов опозиції, які можуть посилити напруженість у парламенті.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

В.БАЛОГА не виключає можливості відновлення повноцінної роботи Верховної Ради вже сьогодні.

На його думку, перелік питань, внесених до порядку денного, має спонукати опозицію розблокувати діяльність парламенту. Йдеться про законопроекти, які мають важливе загальнодержавне і соціальне значення: про встановлення прожиткового мінімуму, державні закупівлі товарів і послуг, сільську медицину, скасування депутатської недоторканності, Кабінет Міністрів. «Прийняття відповідних законів давно чекає вся країна. Так само суспільство терпляче очікує припинення того розгнузданого безладу, який з широкими усмішками влаштовують депутати, обрані у ВР для того, щоб писати закони», - сказав В.БАЛОГА.

Він дуже позитивно оцінює сигнали з парламенту щодо реальних передумов до продовження сесії. Він схвально оцінив готовність опозиції «поставити на паузу» чутливі політичні питання, зокрема, щодо референдуму зі вступу до НАТО. «Опозиціонери, напевно, все-таки склали порядок пріоритетів, в якому законопроект про тендерні закупівлі більш нагальний за натівську перспективу. Тепер слід лише апелювати до вищих сил, щоб це співвідношення між головним і другорядним не порушилося», – зазначив керівник президентського Секретаріату.

У зв’язку з заявленою готовністю опозиції відкласти розгляд питань, які в сесійні залі викликають підвищене роздратування і хаос, В.БАЛОГА звертає увагу більшості на необхідність прийняття закону про Кабінет міністрів, як цього вимагає коаліційна угода. Згідно з нею, законопроект про функції та повноваження Кабміну входить до пакету, який мав бути проголосований ще до формування уряду й обрання прем’єр-міністра. «Свого часу Президент Віктор ЮЩЕНКО погодився, що закон про Кабінет міністрів прийматиметься після затвердження персонального складу уряду. Однак поняття «після» не може бути безмежним у часі. Слід використати можливість рестарту законотворчої роботи для ухвалення законопроекту про Кабмін як основного регламенту діяльності виконавчої влади. Більше того, необхідно прийняти весь пакет законопроектів, який закладений в основу створення коаліції, яка, у свою чергу, сформувала Кабінет міністрів на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО», - підкреслив В.БАЛОГА.

При цьому керівник Секретаріату глави держави висловив застереження проти можливості висунення якихось зустрічних умов вже з боку сил більшості, зокрема, БЮТ. «Коаліція має показати налаштованість на розблокування парламенту та проведення результативних голосувань. Потрібно усвідомити, що обмін претензіями лише міцніше закоркує законотворчий процес у ВР. Жодні додаткові умови з боку коаліційних сил у нинішній ситуації неприйнятні, оскільки неминуче призведуть до посилення напруженості в парламенті. Варто пам’ятати, що шантаж – далеко не кращий політичний інструмент незалежно від того, у чиїх руках він опиняється», – зазначив В.БАЛОГА.