На закритому засіданні ВР питання введення воєнного стану не розглядатиметься - депутат

11:58, 04 вересня 2014
Політика
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Сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради України питання введення воєнного стану не розглядатиметься.

Фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Анатолій Гриценко.

«Про введення воєнного стану не йдеться, немає такого рішення президента. Не планується також прийняття якихось законопроектів, їх до порядку денного не включено», - зауважив він.

Натомість, за даними Гриценка, буде розгляд трьох блоків питань.

Російська агресія та її відбиття. Доповідатимуть: перший заступник начальника Генштабу Геннадій Воробйов, тво міністра оборони Іван Руснак, голова СБУ Валентин Наливайченко, начальник ГУР МО Юрій Павлов.Читайте такожСьогодні ВР може звільнити Гелетея - нардеп

Робота уряду із забезпечення біженців із зони АТО і з Криму. Доповідають: перший віце-прем'єр Володимир Гройсман, міністр соцполітики Людмила Денісова та міністр освіти Сергій Квіт.

Про антикризові дії уряду доповідатиму прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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