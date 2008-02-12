Янукович: Раду розблокували на півтори години

Фракція Партії регіонів прийняла рішення розблокувати роботу Верховної Ради для прийняття соціальних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, роботу парламенту розблоковано «приблизно на півтори години».

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, фракція Партії регіонів погодилась розблокувати роботу за умови, якщо буде прийнятий порядок денний ВР, що передбачає розгляд соціальних питань, питань боротьби з корупцією та державних закупівель.

«Це єдина умова, при якій буде розблоковано роботу парламенту», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що позиція фракції ПР щодо НАТО є незмінною. «Ми проти того, щоб була підписана угода про приєднання України до ПДЧ», - сказав він.