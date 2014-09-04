Яценюк обговорив з Маккейном потребу України у військово-технічній допомозі

23:37, 04 вересня 2014
Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з сенатором США, членом комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном.

УНИАН

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, глава Уряду висловив високу оцінку активній позиції американського Сенату щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією. 

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Яценюк і Маккейн обговорили поточну безпекову ситуацію у Донецькій і Луганській областях. Прем’єр-міністр України висловив переконання у тому, що оголошений Володимиром Путіним так званий «план» для врегулювання ситуації в Україні є спробою приспати пильність міжнародного співтовариства та приховати факт агресії російських регулярних військ на Сході. 

Глава Уряду підтвердив потребу України у військово-технічній допомозі міжнародного співтовариства для захисту від агресора. Українська сторона розраховує на солідарність партнерів і союзників, наголосив Яценюк, відзначивши ключову роль США та Європейського Союзу, підкреслюється в повідомленні.

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