Конгресмени США запрошують Порошенко виступити на спільному засіданні Палати представників і Сенату

Відповідного листа підписали конгресмени Майк Квіглі, Джим Герлах, Мерсі Каптур та Сандер Левін, повідомляє VIDIA з посиланням на копію звернення, розміщену на сторінці Ukrainian American Voters у Facebook.

«Україна стоїть перед ключовим моментом у своїй історії, а США є важливим партнером у боротьбі України з російською агресією. Перед лицем екзистенційної загрози з боку Росії зараз як ніколи раніше важливо, аби США та наші партнери по НАТО підтримали Україну», – йдеться у зверненні конгресменів.

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За їхніми словами, спільне засідання за участю Порошенка засвідчить підтримку України з боку Конгресу і водночас поінформує Конгрес про найкращі шляхи підтримки відносин США та України.