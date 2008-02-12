До Рудьковського не пускають родичів

Прокуратура Києва відмовила родичам заарештованого екс-міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у зустрічі з ним.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар М.РУДЬКОВСЬКОГО Вікторія БУТЕНКО.

Вона також поінформувала, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ просив (кого саме, не уточнила), щоб йому надали спеціальну медичну допомогу у зв’язку з тим, що сьогодні спливає термін, коли йому повинні зняти післяопераційні шви.

Разом з тим, прес-секретар зазначила, що на даний момент адвокати М.РУДЬКОВСЬКОГО ще не подали апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва, за рішенням якого М.РУДЬКОВСЬКОГО було взято під варту.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого суддя Печерського районного суду Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином, суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити М.РУДЬКОВСЬКОМУ запобіжний захід із підписки про невиїзд на арешт.

Стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО порушено кримінальну справу за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України).