Під Луганськом російські найманці міняють м'ясні консерви на самогон - ЗМІ

05:43, 06 вересня 2014
Політика
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У селищі Вергунка під Луганськом російські військові обмінюють тушковане м'ясо із пайків на місцевий самогон

УНІАН

Про це повідомляють жителі селища, передає  "Інформатор".

За їхніми словами, російські "візитери" встановили блокпост на кільці 157-го маршруту.

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"Вони розповіли, що приїхали з Челябінська. Ми запитуємо: "Ви солдати?" Вони: "Ні, ми - найманці", - кажуть місцеві.

Нагадаємо, Луганськ перебуває під контролем терористів і російських військових.

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