Під Луганськом російські найманці міняють м'ясні консерви на самогон - ЗМІ
05:43, 06 вересня 2014Політика
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У селищі Вергунка під Луганськом російські військові обмінюють тушковане м'ясо із пайків на місцевий самогон
Під Луганськом російські найманці міняють м'ясні консерви на самогон / УНІАН
Про це повідомляють жителі селища, передає "Інформатор".
За їхніми словами, російські "візитери" встановили блокпост на кільці 157-го маршруту.
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"Вони розповіли, що приїхали з Челябінська. Ми запитуємо: "Ви солдати?" Вони: "Ні, ми - найманці", - кажуть місцеві.
Нагадаємо, Луганськ перебуває під контролем терористів і російських військових.
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