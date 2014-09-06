Під Луганськом російські найманці міняють м'ясні консерви на самогон - ЗМІ

Про це повідомляють жителі селища, передає "Інформатор".

За їхніми словами, російські "візитери" встановили блокпост на кільці 157-го маршруту.

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"Вони розповіли, що приїхали з Челябінська. Ми запитуємо: "Ви солдати?" Вони: "Ні, ми - найманці", - кажуть місцеві.

Нагадаємо, Луганськ перебуває під контролем терористів і російських військових.