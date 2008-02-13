Україна готова сприяти вступу Росії до СОТ
00:10, 13 лютого 2008Політика
921 0
Це допоможе вирішити всі проблемні питання
Україна готова сприяти вступу Росії до Світової організації торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна зацікавлена в тому, щоб Росія якнайшвидше стала членом СОТ, і пообіцяв сприяння в цьому процесі.
Президент України висловив думку, що це допоможе вирішити всі проблемні питання в торгово-економічних відносинах двох країн.
У той же час В.ЮЩЕНКО високо оцінив рівень існуючих торговельно-економічних відносин між Україною і Росією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter