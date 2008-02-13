Янукович пояснив, чому розблоковано парламент

Лідер Партії регіонів, голова фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила розблокувала роботу Верховної Ради для прийняття важливих соціальних законів, однак її позиція щодо "листа трьох" залишається незмінною.

Про йдеться у переданій УНІАН заяві В.ЯНУКОВИЧА.

“Ми проти приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. Ми проти будь-яких кроків, які наближали б нашу державу до Північноатлантичного альянсу без згоди на те українського народу. Ми - за референдум, на якому громадяни України всенародним волевиявленням повинні вибрати дорогу в майбутнє”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим, за його словами, Партія регіонів виступає за те, щоб економіка України працювала ефективно, щоб вирішувалися всі найважливіші проблеми життєдіяльності громадян.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, Партія регіонів розуміє, що “свою неспроможність керувати державою нинішній уряд намагається списати на те, що, мовляв, проблема лише в тому, що не працює парламент”. Тому, підкреслив він, “щоб уникнути таких спекуляцій, ми прийняли рішення розблокувати роботу парламенту з тим, щоб ухвалити низку соціальних законів, які полегшать життя людей”.

“Ми приймемо закон про державні закупівлі з тим, щоб подолати корупцію в цій сфері”, - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

“Наше завдання - захищати Україну від криз. Цим і лише цим ми керуємося у своєму рішенні про розблокування парламенту для прийняття важливих соціальних законів”, - йдеться в заяві.