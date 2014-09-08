Після анонсу візиту Порошенка в Маріуполь почався обстріл постів сил АТО

Про це написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері".

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"Порошенко в Маріуполі: після анонсування мого приїзду в 13.30 почався обстріл наших блокпостів. Думали налякати. Ніхто їх не боїться",– написал прес-секретар в повідомленні.

Порошенко в Маріуполі: після анонсування мого приїзду на 13.30, почався обстріл наших блокпостів. Думали налякати. Ніхто їх не боїться — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 8 сентября 2014

Як повідомляв УНІАН, в ході робочого візиту Петро Порошенко побуває на промислових підприємствах та об'єктах транспортної інфраструктури Маріуполя.