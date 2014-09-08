Після анонсу візиту Порошенка в Маріуполь почався обстріл постів сил АТО

16:11, 08 вересня 2014
Політика
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Після анонсування візиту президента Петра Порошенка в Донецьку область почався обстріл блокпостів сил АТО.

REUTERS
 

Про це написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері".

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"Порошенко в Маріуполі: після анонсування мого приїзду в 13.30 почався обстріл наших блокпостів. Думали налякати. Ніхто їх не боїться",– написал прес-секретар в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ході робочого візиту Петро Порошенко побуває на промислових підприємствах та об'єктах транспортної інфраструктури Маріуполя.

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