Батальон территориальной обороны «Черкассы» передислоцирован в зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. За його словами, наразі є питання щодо забезпечення батальйону «Черкаси» вантажівками, важкою технікою та озброєнням. За словами голови ОДА, нині всі найважливіші потреби влада намагається оперативно вирішити.

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