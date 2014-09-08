Батальон территориальной обороны «Черкассы» передислоцирован в зону АТО
20:45, 08 вересня 2014Політика
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14-й батальйон територіальної оборони «Черкаси» Збройних сил України наприкінці минулого тижня було передислоковано із Одеської області на схід в зону АТО.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. За його словами, наразі є питання щодо забезпечення батальйону «Черкаси» вантажівками, важкою технікою та озброєнням. За словами голови ОДА, нині всі найважливіші потреби влада намагається оперативно вирішити.
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