Литвин: сесійне засідання не відбудеться

Найближче засідання Верховної Ради можливе хіба що в п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення в інтерв’ю журналістам висловив лідер однойменної фракції Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що на засіданні Погоджувальної ради не досягнуто домовленостей і «будуть продовжуватися консультації, в тому числі з Президентом України».

За словами В.ЛИТВИНА, буде запропоновано, щоб Президент провів зустріч з керівниками фракцій.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні «сесійне засідання не відбудеться».

Він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Москві і завтра, якщо буде можливість, відбудеться зустріч із ним, тому «найближча дата – це п’ятниця».