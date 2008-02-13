Литвин: сесійне засідання не відбудеться
10:52, 13 лютого 2008Політика
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До п`ятниці депутати вільні?
Найближче засідання Верховної Ради можливе хіба що в п’ятницю.
Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення в інтерв’ю журналістам висловив лідер однойменної фракції Володимир ЛИТВИН.
Він зазначив, що на засіданні Погоджувальної ради не досягнуто домовленостей і «будуть продовжуватися консультації, в тому числі з Президентом України».
За словами В.ЛИТВИНА, буде запропоновано, щоб Президент провів зустріч з керівниками фракцій.
Також В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні «сесійне засідання не відбудеться».
Він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Москві і завтра, якщо буде можливість, відбудеться зустріч із ним, тому «найближча дата – це п’ятниця».
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