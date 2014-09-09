Третій етап мобілізації завершено

Про це на брифінгу повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Всі, кого треба було призвати до лав Збройних сил України та інші військові формування, вже відібрані. Всі необхідні люди зібрані і відправлені в навчальні центри для відновлення своїх навичок", - цитує Лисенко ZN.UA.

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17 березня Верховна Рада затвердила указ про часткової мобілізації, яка проходила протягом 45 днів.

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