Третій етап мобілізації завершено

19:19, 09 вересня 2014
Політика
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Третій етап мобілізації до лав Збройних сил України завершився.

Третій етап мобілізації успішно завершено / УНІАН

 

Про це на брифінгу повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Всі, кого треба було призвати до лав Збройних сил України та інші військові формування, вже відібрані. Всі необхідні люди зібрані і відправлені в навчальні центри для відновлення своїх навичок", - цитує Лисенко ZN.UA.

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17 березня Верховна Рада затвердила указ про часткової мобілізації, яка проходила протягом 45 днів.

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