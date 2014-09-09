Третій етап мобілізації завершено
19:19, 09 вересня 2014Політика
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Третій етап мобілізації до лав Збройних сил України завершився.
Третій етап мобілізації успішно завершено / УНІАН
Про це на брифінгу повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Всі, кого треба було призвати до лав Збройних сил України та інші військові формування, вже відібрані. Всі необхідні люди зібрані і відправлені в навчальні центри для відновлення своїх навичок", - цитує Лисенко ZN.UA.
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