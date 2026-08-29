РФ планує новий наступ в напрямку Києва і Чернігова, – Паліса

Також Кремль ставить своїм військовим терміни по остаточній окупації Донбасу – вони вважають їх нереалістичними.

Російські окупанти планують новий наступ у напрямку Києва та Чернігова, проте Сили Оборони України поки не фіксують створення відповідних наступальних угрупувань. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса, передає УНІАН.

"Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних Сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова. Я прошу зауважити: спланувати і підготувати. Тобто, дійсно, там розглядалося кілька варіантів", – каже Паліса.

Водночас Сили Оборони готові до будь-якого розвитку подій і плани ворога поки що залишаються тільки планами.

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"Відповідно, Генеральним штабом Збройних Сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам. На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо. Пріоритетна задача для нас – недопустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії", – пояснює Паліса.

Так само Москва хоче створити "буферну зону" на півночі України.

"Залишаються ті самі плани щодо створення буферної зони у Харківській і Сумській областях, Чернігівській – частково, на глибину до 20 кілометрів і з можливістю подальшого її нарощування. Збільшення цієї буферної зони пов'язане, в першу чергу, зі змінами технічних і тактико-технічних характеристик безпілотних апаратів. Умовно кажучи, кілзона росте, можливості безпілотників ростуть", – каже Паліса.

Повна окупація Донбасу також входить в плани ворога – ще з самого початку війни. Проте бригадний генерал не вважає ці намагання реалістичними.

"Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, до 31 грудня цього року. Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина", – констатує Паліса.

Плани Росії на війну – інші новини

Плани російських окупантів залишаються незмінними – проте строки їхнього виконання постійно зсуваються. Так, ще наприкінці зими ворог "марив" вийти на адміністративні межі Донецької області на початку квітня, повідомляв Паліса.

Президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив про плани ворога щодо масштабування виробництва балістичних ракет за оновленими даними розвідки.

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