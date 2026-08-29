США закликали своїх громадян не їхати в Україну через російські атаки

Американське відомство попередило, що російські ракети та безпілотники можуть атакувати навіть далекі від фронту регіони.

Державний департамент США оновив рекомендації для мандрівників і вкотре закликав американських громадян утриматися від будь-яких поїздок в Україну через триваючу війну та постійні ракетні й дронові атаки Росії. Про це йдеться в оновленій рекомендації щодо подорожей на сайті Держдепартаменту США.

Рівень небезпеки для України при цьому не змінився. Країна й надалі перебуває на четвертому, найвищому рівні небезпеки – американцям рекомендують не здійснювати жодних поїздок в Україну.

У Держдепартаменті наголосили, що небезпека стосується не лише прифронтових територій. Росія продовжує завдавати ударів ракетами та безпілотниками по різних регіонах України.

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"Війна між Росією та Україною триває, а не прифронтові регіони також зазнають невибіркових ракетних атак та атак безпілотників з боку Росії", – йдеться у рекомендаціях.

Американське відомство також попередило, що ситуація з безпекою може змінюватися дуже швидко. Тому мандрівники, які все ж перебувають в Україні, повинні бути готові до можливого негайного виїзду практично без попередження.

Обмеження стосуються і американських дипломатів

Посольство США в Києві продовжує працювати, однак для американських державних службовців діють додаткові обмеження на пересування Україною.

Зокрема, перед поїздками територією країни їм необхідно заздалегідь отримувати спеціальний дозвіл.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 серпня внаслідок російського удару у Бучанському районі Київської області, виникла пожежа з подальшою детонацією. Через цю атаку трасу Київ–Чоп тимчасово перекрили.

Відомо про десятки жертв. Крім того, Офіс генерального прокурора вже почав розслідування обставини детонації на території підприємства та дії відповідальних посадовців. Зокрема, розслідування розпочате за ст. 367 Кримінального кодексу про службове недбальство.

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