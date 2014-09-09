Порошенко провів телефонну розмову з Путіним

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Сторони обговорили комплекс питань, пов'язаних із забезпеченням режиму припинення вогню. Читайте такожМіноборони: Бойовики порушують режим припинення вогню Президенти домовилися тримати ці питання на контролі, йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter