Порошенко провів телефонну розмову з Путіним
21:40, 09 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Порошенко поспілкувався по телефону з Путіним / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави. Сторони обговорили комплекс питань, пов'язаних із забезпеченням режиму припинення вогню.
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Президенти домовилися тримати ці питання на контролі, йдеться в повідомленні.
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