За час перемир’я з полону бойовиків звільнили 648 заручників
13:01, 09 вересня 2014Політика
0 0
За час перемир’я загалом звільнено з полону терористів 648 заручників.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Припинення вогню дозволило активізувати процес звільнення заручників. Загалом, за інформацією Генштабу, звільнено 648 осіб. Проводиться робота зі звільнення ще близько 500 заручників», - зазначив Лисенко.
Читайте такожНа Донбасі залишаються в заручниках близько 460 осіб - ООНЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.
Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter