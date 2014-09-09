За час перемир’я з полону бойовиків звільнили 648 заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Припинення вогню дозволило активізувати процес звільнення заручників. Загалом, за інформацією Генштабу, звільнено 648 осіб. Проводиться робота зі звільнення ще близько 500 заручників», - зазначив Лисенко.

Читайте такожНа Донбасі залишаються в заручниках близько 460 осіб - ООНЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.