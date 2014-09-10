Європарламент і НАТО обговорять ситуацію в Україні

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Європарламенту, пише Цензор.НЕТ.

Також повідомляється, що в цей же день в Україну з візитом приїде президент Європарламенту Мартін Шульц. У представника ЄС заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

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"Цього тижня Україна залишається головною темою порядку денного Європейського парламенту після того, як комітет з міжнародних відносин в понеділок проголосував за прискорення ратифікації угоди про асоціацію з Україною", - наголошується в повідомленні.