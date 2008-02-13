Шуфрич: нас не зрозуміли

Для фракції Партії регіонів блокування роботи парламенту не є «якоюсь технологією».

Про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.ШУФРИЧ зазначив, що вчора фракція продемонструвала готовність працювати. За його словами, вони не бояться жодного питання, яке передбачене у порядку денному, в тому числі щодо скасування депутатської недоторканності.

«Для нас блокування Верховної Ради не є якоюсь технологією, а є відстоюванням принципів щодо питання НАТО», - наголосив Н.ШУФРИЧ.

За його словами, «нас не зрозуміли і ми знову змушені діяти в таких спосіб». Він підкреслив, що терміни блокування залежать від того, як триватимуть консультації. Н.ШУФРИЧ сказав, що деякі депутати із коаліції говорять, що готові підтримати варіант постанови щодо НАТО фракції Партії регіонів, але «кажуть, що на них тиснуть з Банкової».

На запитання журналістів, чи не є це блокування спробою «підірвати позиції» прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, Н.ШУФРИЧ відповів: «я не можу зрозуміти, як і хто має когось підривати, і сьогодні не стоїть питання, щоб комусь погіршувати життя». За його словами, фракція ПР відстоює свої позиції і хоче, щоб «до нас прислухалися».