Ющенко не спішить різати по живому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Росію до відкритого і чесного діалогу щодо інтеграції України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президента України сказав, виступаючи в Українському культурному центрі в Москві.

В.ЮЩЕНКО підтвердив позицію України щодо узгодження дій з Росією.

«Ми не хочемо своїми кроками шкодити інтересам російської нації», - сказав Президент.

В той же час він зауважив, що діалог має бути чесним і відкритим. Зокрема, Росія має визнавати право суверенної держави щодо формування її оборонної безпеки, а Україна має рахуватися з національними інтересами Росії.

В.ЮЩЕНКО також підтвердив, що Україна ухвалюватиме рішення щодо вступу до НАТО лише після проведення всеукраїнського референдуму.

Водночас, за його словами, перед цим необхідно провести дискусію в середині країни, оскільки лише 3% українців сьогодні говорять, що обізнані, що таке НАТО.

«Поспілкуємось спокійно, як скажуть, так і буде, іншого варіанта не буде», - сказав Президент, водночас додавши, що він би не поспішав «різати по живому – говорити, що це біле, а це чорне в цій дискусії».

Крім того, в ході спілкування з українською діаспорою, він пояснював свою позицію щодо статусу російської мови, щодо визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, щодо воїнів УПА тощо.