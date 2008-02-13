Ющенко не спішить різати по живому
Президент виступив в Українському культурному центрі в Москві
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Росію до відкритого і чесного діалогу щодо інтеграції України до НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президента України сказав, виступаючи в Українському культурному центрі в Москві.
В.ЮЩЕНКО підтвердив позицію України щодо узгодження дій з Росією.
«Ми не хочемо своїми кроками шкодити інтересам російської нації», - сказав Президент.
В той же час він зауважив, що діалог має бути чесним і відкритим. Зокрема, Росія має визнавати право суверенної держави щодо формування її оборонної безпеки, а Україна має рахуватися з національними інтересами Росії.
В.ЮЩЕНКО також підтвердив, що Україна ухвалюватиме рішення щодо вступу до НАТО лише після проведення всеукраїнського референдуму.
Водночас, за його словами, перед цим необхідно провести дискусію в середині країни, оскільки лише 3% українців сьогодні говорять, що обізнані, що таке НАТО.
«Поспілкуємось спокійно, як скажуть, так і буде, іншого варіанта не буде», - сказав Президент, водночас додавши, що він би не поспішав «різати по живому – говорити, що це біле, а це чорне в цій дискусії».
Крім того, в ході спілкування з українською діаспорою, він пояснював свою позицію щодо статусу російської мови, щодо визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, щодо воїнів УПА тощо.