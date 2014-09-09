З початку перемир'я бойовики 89 раз обстріляли позиції українських військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«З початку оголошення режиму припинення вогню (з 18.00 5 вересня по 6.00 9 вересня) терористи та російські військові здійснили 89 обстрілів позицій сил АТО», - зазначив він.

Читайте такожЗа час перемир’я з полону бойовиків звільнили 648 заручників За словами Лисенка, «зокрема вчора були обстріляні блокпости сил АТО у районі Донецька, Камишевахи та Дебальцевого».

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.