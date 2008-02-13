Тимошенко висунула умови початку розрахунків за газ

Уряд готовий почати розраховуватися за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми готові до того, щоб почати розраховуватися за природний газ, якщо у нас з`являться нормальні угоди, нормальні контракти і якщо ніхто не маніпулюватиме ціною, я маю на увазі «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на переговорах в Москві президенти України і Росії Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне погашати «газові» борги за листопад-грудень 2007 року. "Ми домовилися про те, що з четверга Україна погашатиме той борг, який утворився по листопаду-грудню минулого року у зв`язку з непідписанням контракту на поставки відповідними структурами і актів звірки поставленого газу і заборгованості, - сказав В.ЮЩЕНКО. - Ми виходимо з того, що розрахунки 2007 року здійснюються за ціною 2007 року. Платіж починається з четверга, і ми його найближчим часом маємо завершити". Що ж до поставок у 2008 році, то, за словами В.ЮЩЕНКА, досягнута домовленість про те, що базова ціна російського газу для України збережеться на рівні 179,5 дол. за тис. кубометрів.

Раніше «Газпром» заявляв, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 року наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг досяг 1,5 млрд. дол.