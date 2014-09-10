Австралія готова розпочати тренування і оснащення українських військових

Про це сказав прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба президента України.

Як зазначає прес-служба, Порошенко поінформував прем'єр-міністром Австралії про розвиток ситуації на Донбасі.

Прем'єр-міністр Австралії високо оцінив дії президента України щодо втілення Мирного плану та його зусилля для запровадження режиму припинення вогню.

Тоні Ебботт ще раз подякував за дії України під час подолання наслідків трагедії зі збитим літаком МН17.

Він повідомив, що австралійський уряд готовий виділити 1 мільйон американських доларів на гуманітарну допомогу для України через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Австралія розгляне можливість поглиблення військово-технічного співробітництва і, як перший етап, направить в Україну партію військового спорядження та засобів утеплення.

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Порошенко подякував Тоні Ебботту за вчасну допомогу і підтримку.

Прем’єр-міністр Австралії висловив намір відвідати Україну з офіційним візитом. Він поінформував, що, згідно із попередньою домовленістю, Австралія відкриває Посольство у Києві, яке розпочне роботу вже найближчим часом. Це дасть змогу спростити отримання громадянами України консульських послуг, і тепер українці зможуть легше подорожувати до Австралії.