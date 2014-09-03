Австралія розглядає можливість відправлення в Україну нелетальної зброї

Про це повідомив прем’єр-міністр Тоні Ебботт, виступаючи в парламенті. Він зазначив, що уряд також вивчає можливість відправлення гуманітарної допомоги в Україну в короткий термін, повідомляє радіо "Свобода".

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Крім того, за словами глави уряду, Австралія відкриє посольство в Києві, щоб допомогти австралійським спеціалістам, які перебувають в Україні, у розслідуванні обставин аварії малайзійського літака.

Тоні Ебботт також підтвердив призупинення експорту урану до Росії у зв’язку з ситуацією в Україні. "Ніякого продажу австралійського урану в Росію не буде до подальшого повідомлення. Австралія не має наміру продавати уран країні, яка порушує міжнародні закони, як це робить нині Росія", - підкреслив він.

На саміті ЄС минулими вихідними президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на міжнародну допомогу у вигляді нелетальної зброї та техніки.