Регіонали готові оберігатися від НАТО хоч презервативами

Нардеп-регіонал Ярослав Сухий заявив парламентським журналістам, що ПР має намір і далі блокувати трибуну, і сподівається, що після повернення з Москви Президент Віктор Ющенко верне до розуму коаліціантів. «Чому блокуватимемо? Можливо, завтра переможе розум у когось в голові, можливо, повернеться Ющенко і дасть команду, що необхідно йти на зустріч половині населення України», - цитує депутата ForUm.

«Вчора ми намагалися продемонструвати добру волю і запропонувати коаліції, щоб сьогодні підтримали наш проект ухвали з приводу плану дій щодо членства в НАТО. Але на порядку денному цього немає, і ніхто не намагається йти нам на зустріч. Тому вчора пізно увечері на фракції ми ухвалили рішення, що зробили помилку. Більше таких помилок ми допускати не будемо», - заявив Сухий.

Відповідаючи на питання журналістів, чи будуть «регіонали» продовжувати блокувати трибуну кульками, парламентарій заявив: «Та хоч і презервативами, чим захочемо, тим і блокуватимемо. Будь ласка, називайте нас шаровиками або презервативщиками». До цього нардеп додав, що переговори у форматі лідерів фракцій продовжуватимуться.