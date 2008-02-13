У Регіонах крутять носом: від БЮТ і НУ-НС тхне?

Член парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов стверджує, що коаліція відмовилася внести до порядку денного наступного пленарного засідання питання щодо зняття депутатської недоторканності і закон про Кабмін. За словами депутата, «Партія регіонів разом з комуністами проголосувала за розгляд цього законопроекту. На жаль, бажання депутатів фракцій БЮТ і «НУНС» стояти над Законом, безкарно продовжувати грабувати країну призвело до того, що рішення не отримало потрібної кількості голосів».

«В ході виборчої кампанії БЮТ і НУНС постійно бубоніли про те, що з їхнім приходом до влади вони ліквідують депутатську недоторканність, - цитує Чечетова прес-служба ПР. - На жаль, правда виявилася далекою від істини: з приходом у владу нова коаліція вчепилася як кліщ у депутатську недоторканність і не збирається від неї відмовлятися».

«Не все те золото, що блищить», - це прислів`я нардеп нагадав відносно до партій, що створили коаліцію. Більше того, вважає Чечетов, їхня «висока порядність, моральність і чесність» має неприємний запах. Коаліціанти, злякавшися позбавлення себе коханих депутатської недоторканності, вимушені були в черговий раз показати людям, чого варті їх обіцянки».