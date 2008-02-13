Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив дводенний робочий візит до Росії і повертається до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, 12 лютого В.ЮЩЕНКО провів зустріч із Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ у форматі віч-на-віч.

Після зустрічі відбулося засідання Українсько-російської міждержавної комісії, за результатами якої було підписано План дій Україна – Росія до 2009 року (першочергові заходи у двосторонніх відносинах) і Протокол Другого засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Також у вівторок глава Української держави провів зустріч із головними редакторами провідних російських ЗМІ.

Сьогодні Президент України зустрівся з представниками української громади, ознайомився з діяльністю Культурного центру України у Москві та поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.