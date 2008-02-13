Тимошенко забрала 350 га закарпатської землі ”від Януковича”

Кабінет міністрів скасував постанову уряду Віктора Януковича, за якою 350 гектарів земель на Закарпатті передавалися Центру розвитку туризму "Синяк".

Про це "Українській правді" повідомив міністр Кабінету міністрів Петро Крупко.

"Кабінет міністрів ухвалив розпорядження №269, яким скасував розпорядження від 14 листопада №990 "Про погодження місця розташування об’єкта", - сказав Крупко.

У постанові від 14 листопада Кабмін погодив місце розташування земельних ділянок для надання у постійне користування комунальному підприємству "Центр розвитку туризму "Синяк" під розміщення туристичного комплексу "Синяк" загальною площею 350 гектарів.

На це мало було відійти 303,6614 гектарів лісів державного підприємства Мукачівське лісове господарство і 46,3386 гектарів лісів із земель запасу Чинадіївської селищної ради.