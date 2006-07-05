Регіони готові тихо померти перед порогом ворога?

Народні депутати з фракції Партії регіонів акцію голодування збираються проводити у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам член фракції Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ.

Він нагадав, що сьогодні була зроблена заява від імені 20 народних депутатів цієї фракції, що у випадку, якщо не будуть виконані вимоги щодо пропорційного розподілу парламентських комітетів, то ці 20 народних депутатів оголосять голодування на знак протесту.

О.ЦАРЬОВ сказав, що голодування проходитиме в сесійній залі, щоб потім ніяких не було звинувачень в тому, що ці депутати десь харчуються на стороні.

Він вважає, що у боротьбі з несправедливістю в людини завжди був “останній спосіб – це прийти і тихо померти на сходинках перед порогом свого ворога, і хоча б цим зробити йому неприємно».

О.ЦАРЬОВ висловив сподівання, що народним депутатам з фракції Партії регіонів «не доведеться голодувати, а тим більше помирати».