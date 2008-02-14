”Газову війну” Тимошенко вестимуть за планом Богатирьової

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ситуації на ринку природного газу».

Відповідний указ Президента від 14 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Контроль за виконанням цього Указу Президент поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО від 1 лютого, Кабінет Міністрів має затвердити у двотижневий строк збалансований фінансовий план НАК «Нафтогаз України», розглянувши при цьому пропозиції цієї Компанії щодо основних напрямів скорочення дефіциту її фінансових ресурсів у 2008 році, зокрема:

а) переходу до економічно обгрунтованого рівня цін реалізації природного газу для всіх категорій споживачів, у тому числі населення;

б) приведення тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу у відповідність із економічно обгрунтованим рівнем витрат підприємств із газопостачання та газифікації;

в) визначення НАК «Нафтогаз України» (за наявності укладених ним договорів поставки природного газу на поточний та наступні періоди) головним уповноваженим суб`єктом із формування і розпорядження ресурсами природного газу, що використовується для задоволення потреб кінцевих споживачів, у тому числі промислових;

г) одержання НАК «Нафтогаз України» в установленому порядку компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та цінами його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії для потреб населення відповідно до прогнозних обсягів споживання газу, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 57-р «Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2008 рік»;

д) одержання НАК «Нафтогаз України» в установленому порядку частини прибутку (дивідендів) за 2006 рік відповідно до її частки у статутному капіталі (фонді) відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» та закритого акціонерного товариства «УкрГаз-Енерго»;

е) залучення кредитів для рефінансування існуючої заборгованості за кредитами та за облігаціями позики НАК «Нафтогаз України»;

є) оптимізації витрат, поточних капітальних вкладень та інвестицій НАК «Нафтогаз України»;

Також РНБО доручила Кабміну передбачити у проекті закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

– здійснення НАК «Нафтогаз України» взаєморозрахунків із бюджетом у рахунок компенсації різниці між цінами на природний газ у першому півріччі 2006 року та в четвертому кварталі 2007 року;

– виключення статті 81 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

– коригування норм частини сьомої статті 61 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» в частині надання НАК «Нафтогаз України» дозволу на використання частини прибутку (дивідендів) за 2007 рік відповідно до її частки у статутному капіталі (фонді) відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» та у статутному капіталі (фонді) закритого акціонерного товариства «УкрГаз-Енерго» для господарської діяльності;

– встановлення суб`єктам господарювання, які здійснюють видобуток природного газу, рентної плати за природний газ у розмірі, який стимулюватиме його реалізацію для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення;

– створення належних умов для своєчасного та повного обслуговування заборгованості за кредитами та за облігаціями позики НАК «Нафтогаз України»;

– забезпечення оптимізації податкових зобов`язань НАК «Нафтогаз України»;

Крім того, уряд, відповідно до рішення РНБО, має: підготувати та подати у місячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів щодо дієвого механізму забезпечення прав підприємств, що здійснюють постачання природного газу, як кредиторів, за існуючими борговими зобов`язаннями підприємств комунальної теплоенергетики за угодами з постачання природного газу; розробити та запровадити з 1 липня 2008 року ефективну, економічно обгрунтовану і технічно захищену систему диспетчерського управління НАК «Нафтогаз України» газопроводами високого, середнього та низького тиску; розробити разом із Національною академією наук України із залученням Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при РНБО та затвердити у місячний строк концепцію розвитку газового ринку; затвердити у тритижневий строк за результатами виконання доручень, передбачених цим рішенням, уточнений баланс надходження та розподілу природного газу на 2008 рік.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» повинен:

1) провести невідкладно переговори та укласти прямі договори на закупівлю за імпортом природного газу в обсягах, необхідних для забезпечення балансу надходження та розподілу природного газу, за ціною на митному кордоні України не вище розрахункової, що закладена в Державному бюджеті України на 2008 рік;

2) забезпечити в установленому порядку проведення зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» та закритого акціонерного товариства «УкрГаз-Енерго» для визначення розміру і перерахування частини прибутку (дивідендів) НАК «Нафтогаз України» як акціонеру названих товариств;

3) забезпечити проведення у місячний строк звірки взаємних розрахунків між учасниками договорів про постачання природного газу з Туркменистану, про фінансування виконання будівельних робіт у Туркменистані та про виконання будівельних робіт у Туркменистані;

4) розробити та у місячний строк подати в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України проект програми енергозбереження у нафтогазовій сфері.

Також РНБО зобов’язала Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації вживати невідкладних заходів щодо підвищення дисципліни розрахунків підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ; надавати щомісяця секретареві РНБО звіти про хід роботи з підвищення дисципліни та стан розрахунків підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ.

Генеральному прокуророві України, СБУ, Міністерству внутрішніх справ України доручено за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» здійснити у місячний строк ретельний аналіз кожного факту порушення цією Компанією законодавства, в тому числі нецільового використання коштів, та за результатами аналізу вжити в установленому порядку вичерпних заходів реагування.

Інформацію про хід виконання цього рішення РНБО вирішила заслухати на своєму засіданні у березні 2008 року.