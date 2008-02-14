Янукович просить НАТО не приєднувати Україну до ПДЧ
Лідер ПР написав лист керівництву блоку
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає керівництво НАТО не розглядати питання приєднання України до Плану дій щодо членства на саміті Альянсу в Бухаресті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі В.ЯНУКОВИЧА, надісланому сьогодні до керівництва НАТО. Лист оприлюднила на прес-конференції заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.
За її словами, цей лист, на відміну від листа керівників держави, який було надіслано раніше, є відкритим і прозорим.
Г.ГЕРМАН додала, що тоді про зміст послання українці дізналися не від власного керівництва, а від американського сенатора.
Крім цього, за словами Г.ГЕРМАН, той лист був скерований з порушенням встановлених процедур.
Натомість, за її словами, у своєму листі В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що на сьогодні питання щодо НАТО роз’єднує українських громадян. У зв’язку з цим в умовах, що склалися, В.ЯНУКОВИЧ закликає керівництво НАТО не розглядати питання приєднання України до ПДЧ.
Також, за словами Г.ГЕРМАН, нещодавні соціологічні дослідження продемонстрували, що переважна частина українців виступає проти приєднання України до ПДЧ, а лист трьох керівників держави українці вважають таким, що збільшує напругу в суспільстві.