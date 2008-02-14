Янукович просить НАТО не приєднувати Україну до ПДЧ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає керівництво НАТО не розглядати питання приєднання України до Плану дій щодо членства на саміті Альянсу в Бухаресті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі В.ЯНУКОВИЧА, надісланому сьогодні до керівництва НАТО. Лист оприлюднила на прес-конференції заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, цей лист, на відміну від листа керівників держави, який було надіслано раніше, є відкритим і прозорим.

Г.ГЕРМАН додала, що тоді про зміст послання українці дізналися не від власного керівництва, а від американського сенатора.

Крім цього, за словами Г.ГЕРМАН, той лист був скерований з порушенням встановлених процедур.

Натомість, за її словами, у своєму листі В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що на сьогодні питання щодо НАТО роз’єднує українських громадян. У зв’язку з цим в умовах, що склалися, В.ЯНУКОВИЧ закликає керівництво НАТО не розглядати питання приєднання України до ПДЧ.

Також, за словами Г.ГЕРМАН, нещодавні соціологічні дослідження продемонстрували, що переважна частина українців виступає проти приєднання України до ПДЧ, а лист трьох керівників держави українці вважають таким, що збільшує напругу в суспільстві.