Янукович поскаржився, що його не розуміють

Прагнення Партії регіонів щодо створення коаліції, «яка б взяла відповідальність за стабільність в країні», поки що не знайшло підтримки в інших політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ.

Він зазначив, що під час парламентської виборчої кампанії існувала надія отримати таку конфігурацію в парламенті, яка б відповідала настроям суспільства.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна останнім часом «проходить досить складний політичний шлях». За його словами, політична криза в Україні триває.

Лідер Партії регіонів також висловив переконання, що нині у Верховній Раді України «дуже крихка більшість», яка не дає можливості ефективно працювати.