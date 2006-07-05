Пенчук має намір дійти до Верховного Суду

Потерпілий, який проходив у справі екс-голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА, Борис ПЕНЧУК має намір найближчим часом оскаржити в суді постанову Генеральної прокуратури України про закриття цієї кримінальної справи.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Як зазначив Б.ПЕНЧУК, до суду він звернеться, як тільки одержить від Генпрокуратури постанову про закриття даної справи, про що вчора він написав до Генпрокуратури.

«Оскаржуватиму рішення в суді, дійду до Верховного Суду. Я мовчати не буду… Я це робитиму так, як це встановлено згідно із законом», - наголосив Б.ПЕНЧУК, додавши при цьому, що «я дуже не хотів закриття кримінальної справи на рівні досудового слідства». Якби суд, припустив Б.ПЕНЧУК, хоча б почав розглядати кримінальну справу, «все б так не закрилося».

Кажучи про кримінальну справу відносно Б.КОЛЕСНИКОВА, Б.ПЕНЧУК сказав, що, на його думку, нинішній народний депутат від Партії регіонів розраховував на те, що кримінальна справа відносно нього буде дуже швидко закрита. «Коли представники правлячої партії (мається на увазі «Наша Україна») зустрічалися з представниками Ріната АХМЕТОВА, Б.КОЛЕСНИКОВ розраховував вже тоді, що він буде вільний. На очній ставці - вже сьогодні говорити можна, справа закрита - він пропонував будь-які суми грошей заради того, щоб його випустили. Він особисто мені пропонував у присутності мого адвоката, у присутності ФЕДУРА (Андрій ФЕДУР був адвокатом Б.КОЛЕСНИКОВА – УНІАН) - ось назви будь-яку суму, я все сплачу», - стверджує Б.ПЕНЧУК.

При цьому він зазначив, що у момент пропозиції грошей Б.КОЛЕСНИКОВИМ в ситуацію втрутився А.ФЕДУР, «і він почав смикати Б.КОЛЕСНИКОВА за руку: не смій з ним домовлятися».

На думку Б.ПЕНЧУКА, в даній ситуації «програвав не хтось, а програвав би А.ФЕДУР». Ці слова Б.ПЕНЧУК пояснив тим, що люди, які стикалися з Б.КОЛЕСНИКОВИМ, в мить, коли проти нього була порушена кримінальна справа, залишалися у виграші.

Водночас Б.ПЕНЧУК упевнений, що тривале закриття кримінальної справи відносно Б.КОЛЕСНИКОВА є для останнього програшем. «Це програні мрії, втрачені мрії, тому що він розраховував, що буде вільним (мається на увазі закриття кримінальної справи – УНІАН) ще минулого літа», - сказав Б.ПЕНЧУК.

Він також вважає, що закриття справи Б.КОЛЕСНИКОВА «для правлячої сьогодні партії - це непоганий заробіток… Але і програш, тому що в їх складі є «троянські коні», які, розігруючи карту з Б.КОЛЕСНИКОВИМ і з Р.АХМЕТОВИМ, заклали самі під себе бомбу уповільненої дії».

На думку Б.ПЕНЧУКА, якби нинішня «правляча команда» була абсолютно послідовною і якби хоча б частково почала б виконувати обіцянки, дані народу на Майдані, не пропало б найголовніше – довіра народу.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену відносно Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року за кримінальною справою за фактом вимагання в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.