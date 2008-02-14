Сімферопольська міськрада відрядила делегатів на з`їзд у Сєверодонецьк

Сімферопольська міська рада делегувала 5 депутатів - представників фракції "Блок "За Януковича!" - на з`їзд депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку, який заплановано на 1 березня.

Дане рішення було ухвалено сьогодні на позачерговій сесії міськради.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу інформаційної політики міськради Тетяна ШКУРО, за дане рішення проголосував 41 депутат із 46 присутніх на сесії. На сесії відсутні депутати, які представляють Компартію України, Блок Вітренко «Народна опозиція» та Блок Юлії Тимошенко.

Сімферопольські депутати, які поїдуть на з`їзд до Сєверодонецька, мають право голосу при ухваленні рішень.

Всього в міськраді Сімферополя 76 депутатів.