Херсон - територія російської мови без НАТО

Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення про забезпечення на території області норм Конституції України про позаблоковий статус держави і визнання регіону «територією без НАТО».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» подібне рішення проголосувало 54 депутати, проти – 10. Ще один депутат утримався, а двоє не брали участі у голосуванні.

Сьогодні ж Херсонська обласна рада прийняла рішення про визнання російської мови регіональною на території області.

За прийняття цього рішення проголосувало 46 депутатів, проти – 25, ще двоє утрималось.

Обговорення питання тривало майже півтори години.

Як повідомили УНІАН у секретаріаті облради, прийнято рішення “Про забезпечення виконання на території Херсонської області Європейської хартії про мови у частині визнання російської мови регіональною” і доручено обласній державній адміністрації до 1 вересня розробити проект програми розвитку російської мови та винести його на розгляд сесії.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Херсонська міська рада не змогла прийняти рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Обласна рада нараховує 85 депутатів. Найбільша за кількістю фракція Партії регіонів має 28 депутатів. У БЮТ в облраді 19 мандатів, у «Нашої України» - 9, у Компартії – 7, Народного блоку Литвина – 6, Соцпартії – 5, КПРС – 5, Блоку Наталії Вітренко – 5.

Голова ради Володимир ДЕМЬОХІН є головою облорганізації Партії регіонів.