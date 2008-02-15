У проекті «Rе:Акція» візьмуть участь Стретович і Чечетов

Сьогодні о 19.15 на "5-му каналі" у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь народні депутати Володимир СТРЕТОВИЧ (НУ-НС) і Михайло ЧЕЧЕТОВ, а також експерти.

Тема сьогоднішньої програми: “Недопризначена влада. Чому? З яких причин Рада досі не звільнила нинішніх генпрокурора, голову Фонду держмайна, голову Держкомтелерадіо, голову Антимонопольного комітету та інших? Коли відбудуться звільнення і призначення нових голів цих відомств? Чому досі не обрано заступників голови Верховної Ради? Хто і чому блокує процес «допризначення» владної вертикалі?".

«Rе:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, "5-го каналу", радіо 106 FМ та холдингу «Главред-медіа».