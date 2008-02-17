Скандал у Житомирській облраді: ”захоплення влади” та ”анафема”

Голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА заявляє, що її звернення до Ради національної безпеки та оборони стосовно ситуації в облраді передано до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила 15 лютого на зборах депутатів облради за участю прокуратури та судових виконавців.

"14 лютого я як голова Житомирскої облради отримала лист від першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони, у якому чітко сказано, що моє звернення щодо незаконного захоплення влади у Житомирській облраді, а також приміщення та незаконного виготовлення другої печатки передано на персональний розгляд генеральному прокурору України уже від Ради національної безпеки та оборони", - зазначила вона.

При цьому І.СИНЯВСЬКА повідомила, що ряд документів (копії ухвал судів, виконавчих проваджень, актів тощо - УНІАН) передані для вивчення і надання оцінки Міністерству юстиції та Раді суддів Києва, і вона чекає на повідомлення з цих інстанцій щодо правової оцінки ситуації в облраді.

І.СИНЯВСЬКА також наголосила, що діє у правовому полі, і ті функції, які заборонено їй виконувати судовим рішенням, з 14 лютого покладені на її заступника Миколу ОЛЕЩЕНКА (у тому числі скликання і ведення сесії облради - УНІАН), а вона виконує функції менеджера облради згідно із Кодексом законів про працю як незвільнений посадовець.

"Якщо хтось думає, що збори депутатів облради можна перетворити на зібрання по оголошенню анафеми І.СИНЯВСЬКІЙ, то хочу вас розчарувати: я чекатиму юридичного висновку, підписаного генпрокурором, а тоді прийматиму рішення",- заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого депутати Житомирської облради від БЮТ та “Нашої України” більшістю голосів (49 з 95) обрали нового голову облради - лідера фракції БЮТ Віталія ФРАНЦУЗА.

15 лютого на сесії облради депутати більшістю голосів шляхом таємного голосування проголосували за відставку заступників голови облради І.СИНЯВСЬКОЇ.

"На сесії облради проголосовано за складення повноважень заступників голови облради Володмира ПЄХОВА (лідера фракції Партії регіонів в облраді), Миколи ОЛЕЩЕНКА (фракція Блоку Литвина) та Михайла ЧИГИРЯ (КПУ)", - повідомив депутатам В.ФРАНЦУЗ результати голосування.