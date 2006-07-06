У Верховній Раді оголосили перерву до 16.00

13:37, 06 липня 2006
Політика
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Про це попросили дві фракції

Ранкове засідання Верховної Ради України закрито достроково, вечірнє розпочнеться о 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що протягом перерви робочій групі не вдалося узгодити проект постанови про перелік і предмети відання парламентських комітетів. За прогнозами, цей проект буде готовий завтра зранку.

Разом з тим, сказав він, у депутатів є інше важливе питання – обрання керівництва парламенту, яке пропонується розглянути сьогодні.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що фракції “Наша Україна” і БЮТ звернулись із заявою про оголошення півгодинної перерви для проведення консультацій. Але оскільки цей час збігається із завершенням ранкового засідання парламенту, О.ТУРЧИНОВ закрив ранкове засідання.

 

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