У Верховній Раді оголосили перерву до 16.00
Про це попросили дві фракції
Ранкове засідання Верховної Ради України закрито достроково, вечірнє розпочнеться о 16.00.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що протягом перерви робочій групі не вдалося узгодити проект постанови про перелік і предмети відання парламентських комітетів. За прогнозами, цей проект буде готовий завтра зранку.
Разом з тим, сказав він, у депутатів є інше важливе питання – обрання керівництва парламенту, яке пропонується розглянути сьогодні.
О.ТУРЧИНОВ повідомив, що фракції “Наша Україна” і БЮТ звернулись із заявою про оголошення півгодинної перерви для проведення консультацій. Але оскільки цей час збігається із завершенням ранкового засідання парламенту, О.ТУРЧИНОВ закрив ранкове засідання.