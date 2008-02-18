Симоненко каже, що Раду блокують з Банкової
13:01, 18 лютого 2008Політика
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Бо там лунає альтернативна точка зору?
Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО наголошує, що Секретаріат Президента України не зацікавлений у відновленні роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам.
«Блокування Верховної Ради іде з Банкової, і як раз Банковій не потрібно, щоб працював парламент», - сказав П.СИМОНЕНКО.
Він наголосив, що Секретаріат Президента і глава держави не хочуть, аби сьогодні лунала альтернативна точка зору з Верховної Ради щодо вступу України в НАТО.
На думку П.СИМОНЕНКА, Секретаріат Президента робитиме усе можливе, аби нова Конституція була схвалена на референдумі, а після цього будуть оголошені дострокові вибори до місцевих рад і до парламенту.
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