Верховна Рада працюватиме сьогодні доти, поки не буде обрано її голову
16:25, 06 липня 2006Політика
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"За" проголосували 233 із 433 народних депутатів
Верховна Рада підтримала пропозицію про сьогоднішню роботу парламенту доти, поки не буде обрано голову ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 233 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Не голосували у повному складі фракції БЮТ та «Наша Україна». Від фракції СПУ проголосувало 28 депутатів «за» із 33.
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