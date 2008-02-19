Горбулін нагадує: не всіх олігархів приймають у Букінгемському палаці

Екс-секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін ввважає відчуття всемогутності хворобою політичної еліти України.

«У середині 1990-х таке відчуття всемогутності було хворобою всієї української політичної еліти», сказав Горбулін в інтерв`ю Контрактам.

Політик не бачить особливих ознак одужання сьогодні:

«Хоча зараз політики і так звані олігархи поводяться інакше, займаються доброчинністю. Ялтинська європейська ініціатива Віктора Пінчука, Український форум Сергія Тарути, Фонд економічного розвитку Ріната Ахметова свідчать про те, що ці люди зрозуміли: у Букінгемський палац непрозорий бізнес не запрошують.

Мабуть, про кримінальне минуле деяких наших політиків можна було б зовсім не згадувати, якби методи накопичення капіталу остаточно канули у середині 1990-х. На жаль, сама природа політичного конфлікту полягає не тільки в різному баченні перспектив розвитку (а точніше, неповному баченні або ж відсутності такого), але і у взаємній недовірі, ворожості, що переводить політичну боротьбу в справжню війну. Не виключаю, що для виправлення ситуації знадобляться і нова Конституція, і нові вибори», підсумував екс-секретар РНБО.